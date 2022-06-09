Цена Brent приблизилась к $124 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти утром в четверг после роста до максимумов за три месяца накануне. Рынок анализирует статистические данные по объемам запасов сырья в США и по внешней торговле Китая за май.

К 8:13 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,29%), до $123,94 за баррель. За среду Brent подорожала на $3,01 (2,5%) - до $123,58 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,27 (0,22%), до $122,38 за баррель. За прошлую сессию контракт подорожал на $2,7 (2,3%), до $122,11 за баррель.

Объем китайского экспорта в прошлом месяце подскочил на 16,9% в годовом выражении, рос самыми быстрыми темпами с января, показали данные таможенного ведомства КНР. Аналитики при этом ожидали более скромного повышения - на 8%, пишет Trading Economics.

Китайский экспорт значительно вырос на фоне снятия ковидных ограничений в стране, что позволило заводам и фабрикам возобновить работу, отмечает эксперт SPI Asset Management Стефан Иннес. Это может свидетельствовать о дальнейшем повышении спроса на энергоресурсы.

Минэнерго США в среду сообщило об увеличении запасов нефти в стране на минувшей неделе на 2,02 млн баррелей - до 416,76 млн баррелей. Однако резервы бензина снизились на 812 тысяч баррелей и составили 218,18 млн баррелей.

Падение запасов бензина стало следствием начавшегося автомобильного сезона в США, когда спрос на топливо традиционно высок. По расчетам аналитиков ANZ, основанным на данных Минэнерго, спрос на нефтепродукты в Штатах составляет порядка 19,5 млн баррелей в сутки, на бензин - 8,98 млн б/с.

"Нефтяной рынок навряд ли увидит спад в ближайшие месяцы, поскольку спрос на бензин будет только расти из-за автомобильного сезона", - отметил глава отдела исследований сырьевых рынков ING Варрен Паттерсон.