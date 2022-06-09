Доллар опустился ниже 58 рублей впервые с 25 мая

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в четверг днем, при этом курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с 25 мая, курс евро торгуется по направлению к 61 рублю на фоне высоких цен на нефть, обновивших трехмесячные максимумы в первой половине дня.

Курс доллара составил 57,99 руб. в 13:13, что на 1,4 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 61,75 руб., опустившись на 1,84 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 руб. к уровню предыдущего закрытия, до 59,69 рубля.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 в четверг опустилась на 0,28% - до $123,24 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,36% - до $121,67 за баррель.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро в условиях "валютного навеса", вызванного притоком экспортных доходов и снижением спроса на валюту из-за падения импорта. Ослабление мер валютного контроля, предпринимаемое российскими властями в последнее время, оказывает в этой связи временное и ограниченное влияние на курс рубля. Котировки нацвалюты также не особо реагируют на санкционное давление.