Квартальная выручка АФК "Система" выросла на 26,2%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В I квартале 2022 года выручка ПАО АФК "Система" выросла на 26,2% год к году - до 216,4 млрд рублей, говорится в отчете корпорации.

Скорректированная OIBDA в отчетном периоде составила 69,4 млрд рублей, показав рост год к году на 22%. Рентабельность скорректированной OIBDA составила 32,1%.

Динамику выручки "Системы" в отчетном периоде обеспечил рост доходов ключевых активов группы - ПАО "МТС", Segezha Group, агрохолдинг "Степь", "Медси", а также консолидация результатов фармхолдинга "Биннофарм Групп" с 25 июня 2021 года.

Скорр. OIBDA "Системы" выросла вслед за увеличением аналогичного показателя у МТС, Segezha и "Степи".

По итогам I квартала выручка МТС увеличилась на 8,5% - до 134,4 млрд рублей, скорр. OIBDA - на 1,2%, до 56,1 млрд рублей.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group нарастил выручку на 95,6% - до 35,6 млрд рублей при росте OIBDA в 2,3 раза до 11,8 млрд рублей.

Агрохолдинг "Степь" нарастил выручку в 2 раза, показатель составил 14,1 млрд рублей; скорректированная OIBDA увеличилась в 2,2 раза - до 2,7 млрд рублей.

Сеть клиник "Медси" в I квартале показала рост выручки на 17% - до 8,5 млрд рублей; показатель поддержали увеличение потока пациентов, открытие новых клиник в Москве, Мособласти и регионах РФ, а также показатели сетей "Промедицина" и "Диалайн", приобретенных в декабре 2021 года.

OIBDA "Медси" сократилась на 2,8% - до 1,4 млрд рублей из-за индексации зарплат и роста доли низкомаржинальных видов стационарной помощи в структуре выручки. Эффект на показатель также оказали недавно открытые клиники, которые еще не вышли на полную загрузку.

В I квартале число посещений пациентов выросло на 29,4% - до 3,1 млн человек, средний чек снизился на 9,6% - до 2,8 тыс. рублей. Загрузка в амбулатории сократилась на 3 п.п. год к году до 50%, в стационарах - на 15 п.п. до 71%.

"Биннофарм Групп" нарастил выручку на 23,1% - до 6,6 млрд рублей, OIBDA осталась на уровне I квартала 2021 года - 1,6 млрд рублей (сдерживающим фактором стал рост затрат на продвижение новых брендов).

Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по итогам I квартала составил 10,6 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд рублей годом ранее. Корпорация объясняет увеличение убытка созданием резерва по отложенным налоговым активам на уровне корпцентра в связи со снижением рыночной стоимости акций Ozon.

Финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" выросли на 20,8% - до 251,1 млрд рублей из-за размещения рублевых облигаций и привлечения новых кредитных линий.

Чистые финансовые обязательства составили 228,1 млрд рублей против 195 млрд рублей годом ранее.

В материалах корпорации говорится, что с начала 2022 года корпорация привлекла кредиты на сумму 24,6 млрд рублей, погасила кредитные обязательства на 5 млрд рублей, а также выкупила облигации на 2,8 млрд рублей.

Остаток денежных средств на счетах корпцентра на 31 марта 2022 года составил 23 млрд рублей.

CAPEX АФК вырос на 38,5% - до 52,3 млрд рублей на фоне ускорения закупок сетевого и IT-оборудования МТС.