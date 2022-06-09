МТС зарегистрировала туристическую "дочку"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" зарегистрировало ООО "МТС Трэвел", основным видом деятельности которого стала деятельность туристических агентств, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО зарегистрировано 8 июня с уставным капиталом в 200 млн рублей, 100-процентным владельцем компании выступает ПАО "МТС".

В пресс-службе МТС не ответили на запрос "Интерфакса".

В числе других видов деятельности компании указаны услуги по бронированию; предоставление туристических информационных, экскурсионных туруслуг; разработка ПО; аренда и лизинг автомобилей, воздушных судов; прокат товаров для отдыха и спорта и др.

Гендиректором "МТС Трэвел" является Вадим Мельников, до 2017 года он возглавлял ООО "Новые туристические технологии" (сервис путешествий tutu.ru).

Сейчас на сайте travel.mts.ru опубликованы советы местных жителей для туристов, желающих посетить Иркутск, Горно-Алтайск, Кисловодск и Кавминводы. Они рассказывают о достопримечательностях и дают подсказки приезжим.