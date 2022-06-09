"Роснано" остановила выход из критически важных для России активов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - АО "Роснано" скорректировало стратегию работы с историческим портфелем, остановив выход из ряда критически важных для России компаний.

Речь идет об активах, которые "способствуют обеспечению инфраструктуры и формируют технологический задел для российской промышленности" в машиностроении, медицине, химической промышленности, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ, сообщила пресс-служба компании.

В их числе компании "Плакарт", "Вириал", "Оптиковолоконные системы", "РМ Нанотех", "Профотек", "Русский кварц", "НЭВЗ Керамикс", "Новомет", "ЭЛВИС НеоТек", "ЛЕД-Энергосервис", "НоваМедика", "Фармсинтез" и ряд проектов фонда "Роснано-Синтез".

В дальнейшем "Роснано" планирует максимизировать их экономический потенциал, на базе компаний планируется создание отраслевых центров компетенций. Перечисленные проекты получили одобрение профильных министерств и ведомств, уточняет компания.

""Роснано" берет на себя функцию управляющего партнера и интегратора по формированию полной цепочки создания продуктов и поставки их конечному заказчику по долгосрочным контрактам жизненного цикла, что обеспечит возможность постоянно совершенствовать и повышать ценность решений для конечного потребителя. Опора на передовые методы внедрения инноваций, науку и цифровые инструменты позволит ускорить темп разработки и вывода на рынок новых продуктов, расширить масштаб распространения технологий и вовлечь в проекты развития ученых и инвесторов, готовых финансировать перспективные проекты", - говорится в сообщении.