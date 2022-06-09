Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

"Роснано" остановила выход из критически важных для России активов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - АО "Роснано" скорректировало стратегию работы с историческим портфелем, остановив выход из ряда критически важных для России компаний.

Речь идет об активах, которые "способствуют обеспечению инфраструктуры и формируют технологический задел для российской промышленности" в машиностроении, медицине, химической промышленности, нефтегазовой отрасли, светотехнике и электронике, телекоммуникациях, энергетике, транспорте и ЖКУ, сообщила пресс-служба компании.

В их числе компании "Плакарт", "Вириал", "Оптиковолоконные системы", "РМ Нанотех", "Профотек", "Русский кварц", "НЭВЗ Керамикс", "Новомет", "ЭЛВИС НеоТек", "ЛЕД-Энергосервис", "НоваМедика", "Фармсинтез" и ряд проектов фонда "Роснано-Синтез".

В дальнейшем "Роснано" планирует максимизировать их экономический потенциал, на базе компаний планируется создание отраслевых центров компетенций. Перечисленные проекты получили одобрение профильных министерств и ведомств, уточняет компания.

""Роснано" берет на себя функцию управляющего партнера и интегратора по формированию полной цепочки создания продуктов и поставки их конечному заказчику по долгосрочным контрактам жизненного цикла, что обеспечит возможность постоянно совершенствовать и повышать ценность решений для конечного потребителя. Опора на передовые методы внедрения инноваций, науку и цифровые инструменты позволит ускорить темп разработки и вывода на рынок новых продуктов, расширить масштаб распространения технологий и вовлечь в проекты развития ученых и инвесторов, готовых финансировать перспективные проекты", - говорится в сообщении.

Роснано Вириал Нанотех Элвис Неотек
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доллар опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Российская сеть "Л'Этуаль" продала свои активы на Украине

Российская сеть "Л'Этуаль" продала свои активы на Украине

Инфляция в РФ в мае замедлилась до рекордного минимума

Инфляция в РФ в мае замедлилась до рекордного минимума

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

"Газпром" подтвердил отзыв согласия Шредера на выдвижение в СД концерна

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });