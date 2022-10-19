"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможность расформирования "Роснано", сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

По данным газеты, предложение появилось из-за того, что компания утратила возможность самостоятельно обслуживать собственные обязательства на фоне введения антироссийских санкций. В текущих условиях в правительстве поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета. Источники издания утверждают, что соответствующие перспективы в письме президенту Владимиру Путину описал глава Минфина Антон Силуанов.

В рамках этого сценария речь может идти о передаче другим профильным госкорпорациям части портфельных компаний "Роснано", представляющих значимость для технологического развития страны.

В качестве альтернативного варианта газета называет "продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям", поскольку накопленный опыт "Роснано" может помочь в решении задач импортозамещения.

Решение о будущем "Роснано" не принято, оно будет зависеть от мнения президента, указывают "Ведомости".

"Мы наблюдаем за финансовым состоянием госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме. Мы продолжаем работу по стабилизации текущей ситуации и обеспечению устойчивого финансового состояния общества", - сообщил изданию представитель Минфина.

При этом источник "Интерфакса" в одном из ведомств рассказал, что на прошлой неделе на заседание правительства выносился вопрос в такой формулировке: "О выделении Минэкономразвития в 2022 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета акционерному обществу "Роснано" в целях его докапитализации" (докладчик - глава Минфина Антон Силуанов).

На прошлой неделе "Ведомости" сообщали, что Минфин исполнил обязательства перед кредиторами "Роснано" по шестой серии облигаций через механизм госгарантий. Держателям была выплачена номинальная стоимость облигаций - 9 млрд руб., а также доход на сумму 560 млн руб.