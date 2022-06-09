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Подмосковье ожидает рост урожая клубники на 30% по сравнению с прошлым годом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подмосковные хозяйства планируют приступить к сбору первого урожая клубники в конце июня, ожидается увеличение урожая на 30% относительно прошлого года, сообщает в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Сезон подмосковной клубники - земляники садовой еще не наступил. К сбору первых ягод, выращенных в открытом грунте, сельскохозяйственные предприятия региона планируют приступить не раньше конца июня. Это обусловлено погодными условиями", - приводятся в сообщении слова главы областного Минсельхоза Владислава Мурашова.

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Он отметил, что в 2021 году в регионе собрали более 1 тыс. тонн подмосковной клубники. В текущем году аграрии Подмосковья увеличивают площадь плантаций более чем на 100 га, это обеспечит увеличение урожая на 30%.

"Пока можно найти садовую землянику из Греции, Турции, Армении, а также Крыма и Кубани", - добавил Мурашов.

Выращиванием ягоды в открытом грунте в Подмосковье занимаются личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, а также порядка 10 крупных сельхозпредприятий.

Подмосковье
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