РФ стала основным импортером клубники из Турции в 2021 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году импортировала из Турции клубники на $27,8 млн и стала лидером по закупкам этой ягоды. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Эгейского региона.

Всего в 2021 году Турция экспортировала 42,5 тыс. тонн клубники, что на 66% больше, чем годом ранее (25,6 тыс. тонн). В стоимостном выражении поставки выросли на 84% – с $25 млн до $46,1 млн.

В прошлом году турецкая клубника поступила на прилавки 43 стран мира.

В топ-3 покупателей также вошли Румыния ($8,91 млн) и Ирак ($5,608 млн).

Основным экспортером клубники является район Султанхисар. Как сообщил глава его аграрной палаты Юксель Йылмазоглу, из 42,5 тыс. тонн клубники, экспортированной в прошлом году, 25 тыс. тонн пришлось на этот район. "Это вдвое больше показателя за 2020 год. Уверен, что в 2022 году удастся удвоить и текущие показатели", - добавил он.

В настоящее время аграрии Султанхисара ведут сбор урожая зимней клубники.