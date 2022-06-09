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Акции Spotify подскочили на 6% на крайне оптимистичном прогнозе выручки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Музыкальный стриминговый сервис Spotify Technology SA ожидает роста выручки до $100 млрд в год в течение последующего десятилетия, сообщил главный исполнительный директор компании Дэниэл Эк, выступая на мероприятии для инвесторов в среду.

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"Я полагаю, что в ближайшее десятилетие мы станем компанией, генерирующей $100 млрд выручки в год, и сможем достичь валовой рентабельности в 40% и операционной рентабельности в 20%", - заявил Эк.

Прогноз предусматривает рост выручки почти в 10 раз - в 2021 году показатель составил $10,9 млрд.

Также Spotify рассчитывает, что его бизнес в сфере аудиоподкастов выйдет на прибыльный уровень в течение ближайшей пары лет. Компания инвестировала в этот бизнес уже порядка $1 млрд.

После таких заявлений акции Spotify подскочили на 6% по итогам торгов в среду. Между тем с начала года капитализация компании упала в два раза, до $20,77 млрд.

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