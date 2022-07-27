Spotify увеличила квартальную выручку на 23%

Чистый убыток компании увеличился в шесть раз

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, увеличила выручку во втором квартале 2022 года на 23%, рост числа активных пользователей платформы превысил прогноз рынка.

Выручка компании в апреле-июне выросла до 2,86 млрд евро с 2,33 млрд евро годом ранее, говорится в ее отчете. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали выручку на уровне 2,81 млрд евро.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) на конец второго квартала составило 433 млн человек, что на 19% больше, чем годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель в размере 428,2 млн человек.

Количество платных подписчиков Spotify выросло на 14%, до 188 млн. Средняя выручка в расчете на платного подписчика Spotify увеличилась на 6%, до 4,54 евро.

Чистый убыток в апреле-июне составил 125 млн евро по сравнению с 20 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Чистый убыток в расчете на акцию увеличился до 0,85 евро с 0,19 евро годом ранее при прогнозе аналитиков на уровне 0,68 евро на акцию.

По прогнозу компании, в третьем квартале общее число пользователей сервиса вырастет до 450 млн, в то время как эксперты в среднем ожидают увеличения до 443,9 млн. Spotify также ожидает, что количество платных подписчиков увеличится до 194 млн человек, а выручка составит 3 млрд евро.

За последние три месяца акции Spotify подорожали в Нью-Йорке на 7,6%, в то время как индекс S&P 500 потерял 6,3%.