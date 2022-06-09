Аналитики IDC спрогнозировали падение поставок ПК в мире в 2022 году на 8,2%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров по итогам 2022 года упадут на 8,2% и составят 321,2 млн, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

Как ожидается, продажи планшетов снизятся на 6,2% – до 158 млн.

В число основных негативных факторов для рынка входят локдауны, связанные с пандемией COVID-19, и высокая инфляция, отмечается в сообщении IDC.

Несмотря на более низкий спрос в этом году, эксперты полагают, что поставки ПК останутся выше допандемийных уровней в ближайшем будущем. Это обусловлено как необходимостью обновления устройств, так и устойчивым коммерческим спросом и ростом на развивающихся рынках.

Однако из-за существенного падения в текущем году среднегодовые темпы снижения (CAGR) продаж компьютеров в период 2021-2026 гг. ожидаются в районе 0,6%, планшетов – 2%.

При этом объем поставок ПК в 2026 году оценивается в 339 млн штук, планшетов – 152,5 млн штук.

"Дефицит поставок какое-то время беспокоил отрасль, и недавние локдауны в некоторых районах Китая продолжают усугублять проблему", - полагает менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers Джитеш Убрани. Он ожидает, что "задержки поставок будут сохраняться до конца года".