Акции HP подешевели на 4,7% после ухудшения оценки бумаг аналитиком

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани ухудшил рекомендацию для акций производителя ПК и принтеров HP Inc. до "на уровне рынка" с "выше рынка", отметив ожидаемое снижение спроса на персональные компьютеры в мире. Котировки HP на этой оценке упали на 4,7%.

Прогнозная цена бумаг HP понижена до $36 с $43, сообщает Market Watch.

"Мы полагаем, что препятствия для роста рынка могут стать более серьезными", - считает Дарьянани.

В июне аналитическая компания International Data Corp. (IDC) ухудшила прогноз для глобального рынка ПК на 2022 год, теперь она ожидает его падения на 8,2% - до 321,2 млн, а не на 1%, как ранее.

Дарьянани разделяет эти опасения, считая, что, хотя спрос со стороны бизнеса может остаться высоким, потребительский спрос ослабляется. По мнению эксперта, мировые поставки ПК в этом году составят менее 300 млн единиц из-за ослабления спроса в Европе и Китае.

Акции HP теряют в цене 4,7% в ходе торгов во вторник. С начала 2022 года их стоимость опустилась на 19%.