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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Райффайзенбанк повысил комиссию по валютным переводам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 9 июня повысил комиссию за проведение валютных переводов, она составит 3% от суммы перевода в отделении и 2% от суммы перевода в онлайн-банке и через услугу "автоплатеж", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Усиление контрольных мер международных банков-партнеров усложняет оформление таких платежей для банка, требует введения новых процедур", - пояснил банк.

Ранее Райффайзенбанк сообщил о введении с 30 июня 2022 года комиссии за хранение средств на счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы установленного лимита (минимум - 10 у.е.). Для всех валют порог, при превышении которого будет начисляться комиссия, составит 5 тыс. у.е. Для премиальных клиентов лимит равен 50 тыс. у.е. Для счетов в японских иенах пороги установлены на уровне 500 тыс. иен для всех обычных клиентов и 5 млн иен для премиальных клиентов. Комиссия по остаткам на сумму свыше 500 тыс. у.е. (5 млн иен) составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией.

Райффайзенбанк 
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