Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 30 июня 2022 года вводит комиссию за хранение средств на валютных счетах, для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы установленного лимита (минимум - 10 у.е.), говорится в сообщении банка для клиентов.

Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Для всех валют порог, при превышении которого будет начисляться комиссия, составит 5 тыс. у.е. Для премиальных клиентов лимит равен 50 тыс. у.е. Для счетов в японских иенах пороги установлены на уровне 500 тыс. иен для всех обычных клиентов и 5 млн иен для премиальных клиентов. Комиссия по остаткам на сумму свыше 500 тыс. у.е. (5 млн иен) составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией, отмечает банк.

"Эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах США и евро", - пояснила кредитная организация.

Вопрос отрицательных ставок по валютных депозитам и текущим счетам не раз поднимался российскими банками и регулятором. Так, еще осенью 2019 года ЦБ РФ обратил внимание на то, что при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве. Из-за этого российские кредитные организации получают отрицательную маржу, отмечал ЦБ.

Вскоре ряд крупных российских банков приостановили прием вкладов в евро, а в 2020 году некоторые кредитные организации ввели комиссию за обслуживание счетов в евро. Так, например, в Альфа-банке комиссия по счетам в евро взималась с 1 октября 2020 года по 28 февраля 2022 года (с 1 марта текущего года она была отменена).

Сейчас вновь обсуждается тема законодательного закрепления возможности устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. При этом речь идет только о депозитах юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается, сообщила в конце мая первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.