Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк с 30 июня 2022 года вводит комиссию за хранение средств на валютных счетах, для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы установленного лимита (минимум - 10 у.е.), говорится в сообщении банка для клиентов.

Изменения коснутся счетов в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Для всех валют порог, при превышении которого будет начисляться комиссия, составит 5 тыс. у.е. Для премиальных клиентов лимит равен 50 тыс. у.е. Для счетов в японских иенах пороги установлены на уровне 500 тыс. иен для всех обычных клиентов и 5 млн иен для премиальных клиентов. Комиссия по остаткам на сумму свыше 500 тыс. у.е. (5 млн иен) составит 0,5%. Суммируются остатки только на текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией, отмечает банк.

"Эта мера позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте. В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах США и евро", - пояснила кредитная организация.

Вопрос отрицательных ставок по валютных депозитам и текущим счетам не раз поднимался российскими банками и регулятором. Так, еще осенью 2019 года ЦБ РФ обратил внимание на то, что при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве. Из-за этого российские кредитные организации получают отрицательную маржу, отмечал ЦБ.

Вскоре ряд крупных российских банков приостановили прием вкладов в евро, а в 2020 году некоторые кредитные организации ввели комиссию за обслуживание счетов в евро. Так, например, в Альфа-банке комиссия по счетам в евро взималась с 1 октября 2020 года по 28 февраля 2022 года (с 1 марта текущего года она была отменена).

Сейчас вновь обсуждается тема законодательного закрепления возможности устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. При этом речь идет только о депозитах юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается, сообщила в конце мая первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Райффайзенбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

В РФ могут напрямую запретить использовать цифровые финактивы как средство платежа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Bloomberg отмечает ослабевание в мире трех ключевых факторов инфляции

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

Гендиректор "Ситилинк" предрек "серьезную товарную яму" рынку электроники в РФ

Гендиректор "Ситилинк" предрек "серьезную товарную яму" рынку электроники в РФ

РФ будет субсидировать рекламу российских брендов

РФ будет субсидировать рекламу российских брендов

В РФ предложили новый способ предупреждения банкротства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });