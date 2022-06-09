В Казахстане 2 млрд кубов экспортного газа с Тенгиза перебросят на внутренний рынок

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акционерам Тенгизского месторождения проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок для покрытия дефицита.

Речь об этом зашла на заседании совета иностранных инвесторов по вопросу декарбонизации экономики.

"Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом", - объяснил президент свое поручение.

Он подчеркнул, что газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля, уровень газификации Казахстана достиг 53%. Почти 10 млн граждан получили доступ к газу и внутреннее потребление газа оченьбыстро растет.

Рост потребления президент в перкую очередь связал с переводом на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий.

Правительству также поручено срочно решить вопрос о финансировании строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 млрд кубометров.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также LUKArco (5%).

Проблему скорого дефицита газа 6 июня обсуждали на правительственном часе в мажилисе. Там предправления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов сказал, что если сейчас если удовлетворить все заявки потребителей, то кризис начнется уже в 2023 году и стране придется отказаться от экспорта газа. С 2024 года, по его словам, потребности внутреннего рынка превысят доступные объемы газа на 1,7 млрд кубометров.

На этом же мероприятии министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что с учетом прогноза дефицита страна к 2025 года сократит экспорт газа до нуля.