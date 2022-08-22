В Казахстане ввели госрегулирование розничных цен на бензин и солярку

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане с 22 августа введено госрегулирование розничных цен на нефтепродукты, теперь дизельное топливо для инострнанцев стоит в 1,7-2 раза выше, чем для граждан Казахстана, сообщило Минэнерго страны.

Министерство своим приказом ввело лимит на продажу солярки: при предъявлении казахстанского водительского удостоверения продается 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр (примерно соответствует текущей рыночной цене - ИФ) в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Казахстане утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона.

Иностранцам, а также при покупке дизельного топлива сверх лимита, оно должно продаваться по 450 тенге за литр.

Цены на бензин остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, что касается Аи-92 и Аи-93 - в Кустанайской и Северо-Казахстанской областях цены составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр, следует из приказа. Указаний по поводу цен на бензин с более высоким октановым числом в приказе нет.

Минэнерго вместе с заинтересованными сторонами определяет информационную систему для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, которое продается на автозаправках.

"В ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году", - говорится в пресс-релизе.

АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в эту информационную систему.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручил разобраться с незаконными схемами вывоза нефтепродуктов в соседние страны, чтобы предотвратить дефицит солярки в стране. После этого премьер-министр Алихан Смаилов поручил ввести дифференцированные цены на дизельное топливо.

Официальный курс на 22 августа - 476,43 тенге/$1.