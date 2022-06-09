Правительство РФ докапитализирует МСП банк на 9 млрд руб

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует докапитализировать МСП банк на 9 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

"По поручению президента правительство совершенствует меры по оказанию финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. В том числе - через расширение доступа к льготному кредитованию. Направим 9 млрд рублей на докапитализацию МСП банка - дочерней структуры государственной Корпорации МСП", - заявил он.

Средства пойдут, в том числе на развитие механизма экспресс-кредитования, который позволяет небольшим предприятиям оперативно получать льготные займы в объеме до 10 млн рублей.

"Без обязательного залога, что существенно упрощает условия получения средств и особенно важно для начинающих бизнесменов. Ведь у многих из них в период становления еще нет достаточного количества активов, что при обращении в банк ведет либо к росту ставки, либо вовсе к отказу в кредите", - сказал он.

МСП банк по итогам 2021 года занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".