Вопрос о докапитализации российских банков будет рассмотрен не раньше конца 2022 года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Власти вернутся к рассмотрению вопроса о необходимости докапитализации банковской системы к концу 2022 или в начале 2023 года, после получения отчетности за третий квартал и по итогам года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас просто рано говорить, понятно, что капитала в банковской системе не хватает, но мы предварительно договорились, что вернемся у этому вопросу ближе к концу года или, может быть, даже в начале следующего года", - сказал он.

По его словам, чтобы оценить масштабы требующейся докапитализации, нужно дождаться отчетности, как минимум, за третий квартал.

"Во-первых, мы будем наблюдать за эволюцией банковского регулирования. Понятно, что ЦБ ряд заявлений по этому поводу сделал, мы будем за этим следить. Второе, как я уже говорил, размер проблемы, с моей личной точки зрения, можно будет оценить по итогам, как минимум, третьего квартала, потому что отчётность за первый квартал уже не актуальна, за второй квартал - там много чего происходило, а третий квартал, мы уже понимаем более-менее, в какой экономической реальности мы оказались и сможем понимать, что стало с банками, их клиентами. Думаю, что по итогам третьего, в полном объёме по итогам года увидим", - сказал Моисеев.

В мае министр финансов Антон Силуанов отмечал, что тема докапитализации кредитных организаций может стать актуальной во второй половине 2022 года.

"Сейчас тема не актуальна, сейчас ЦБ решает вопросы (достаточности капитала банковского сектора - ИФ) путем смягчения регуляторики. Этот вопрос может быть актуален попозже", - сказал он тогда.

В конце июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ не видит необходимости в системной докапитализации банковского сектора, но допускает, что потребуется адресная докапитализация отдельных банков собственниками.