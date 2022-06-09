"Беларуськалий" проиграл суд по поводу отмены транзита через Литву удобрений

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Договор "Литовских железных дорог" (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) с белорусским производителем и экспортером удобрений "Беларуськалий" о транспортировке его грузов через Литву создавал угрозу национальной безопасности, вынес окончательное решение Литовский верховный административный суд.

Как отмечается в пресс-релизе суда, судьи пришли к выводу, что постановление правительства Литвы и заключение проверяющей сделки стратегических предприятий комиссии (в этих документах признается, что договор не отвечает интересам национальной безопасности) являются законными и обоснованными.

Коллегия судей учла и то, что на момент принятия решения властями относительно договора ЕС опосредованно и США напрямую ввели ограничения в отношении "Беларуськалия".

"Поэтому Литва не только не могла, но, как член ЕС, была обязана оценить сделки заявителя, потенциально создающие угрозу и риск для национальной безопасности Литвы", - говорится в пресс-релизе.

Суд отметил, что в силу наложенных Евросоюзом ограничений на торговлю белорусским хлоркалием, договор LTG с "Беларуськалием" также нуждался в переоценке. В противном случае ограничительные меры стали бы неэффективными.

Разбирательство "Беларуськалия" с LTG

"Беларуськалий" в январе подал жалобу в Вильнюсский окружной административный суд на решения литовского правительства и комиссии, в соответствии с которыми LTG было предписано с 1 февраля расторгнуть долгосрочный договор с "Беларуськалием" о транзите его удобрений через Литву, так как он не соответствует интересам безопасности страны. Однако суд в апреле вынес решение в пользу литовских властей.

Литовское правительство 12 января утвердило выводы проверяющей сделки стратегических предприятий комиссии о том, что договор между Lietuvos gelezinkeliai и "Беларуськалием", который должен был действовать до конца 2023 года, не соответствует интересам нацбезопасности, поэтому с 1 февраля должен быть расторгнут.

Транзит удобрений "Беларуськалия" - примерно по 11 млн тонн в год - от границы с Белоруссией до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет, он был прекращен 1 февраля этого года во исполнение вступивших в силу 9 декабря прошлого года санкций США против "Беларуськалия".

После того, как ЕС в марте ужесточил секторальные санкции в отношении поставок хлоркалия из Белоруссии, фактически запретив этот импорт, литовский премьер Ингрида Шимоните сказала, что прежнее решение правительства о прекращении транзита удобрений "Беларуськалия" через страну больше не имеет значения.

В июне ЕС ввел персональные санкции в отношении "Беларуськалия" и "Белорусской калийной компании" (трейдер "Беларуськалия").