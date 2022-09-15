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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Для белорусского экспорта санкции увеличили транспортное плечо в 1,7 раза

Россия открыла Белоруссии не только западные порты, но и порты южного направления

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Санкционный запрет на использование портов Литвы и Латвии для белорусских экспортных грузов привел к увеличению расстояния их перевозки с 600 км до 1 тысячи км и более через порты России, заявил первый замминистра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. Его слова приводит "БелТА".

То есть, расстояние увеличилось не менее, чем в 1,7 раза.

"Все это потребовало от нас новых нестандартных решений. Эти решения напрямую связаны с переориентацией поставок грузов на морские порты России", - сказал Ляхнович .

Он напомнил, что в феврале 2021 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области перевозки и перевалки белорусских экспортных нефтепродуктов через российские морские порты.

"В текущем году внесли соответствующие изменения в соглашение. Для нас открыли, помимо северо-западных, порты южного направления", - отметил замминистра.

Он считает, что новое межправсоглашение о перевалке белорусских грузов позволит восстановить экспортный поток, который ранее шел через балтийские порты.

"Идет работа над соглашением по перевалке других белорусских грузов через Россию - это как сухопутные маршруты, так и порты РФ. Но, не дожидаясь этого соглашения, мы вместе уже выстроили определенные цепочки поставок белорусской продукции. Задействованные порты РФ позволят нам успешно выйти на рынки Ирана и Индии, восстановить поток, который раньше шел через порты Балтики", - заявил замминистра.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 сентября одобрил проект межправсоглашения с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Белоруссии и России. На подписание соглашения уполномочен Минтранс республики.

В конце августа премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал скорое подписание соглашения с Москвой в сфере логистики, которое будет касаться юга России.

С февраля 2022 года Белоруссия лишена возможности экспортировать хлоркалий через литовский порт Клайпеда. Кроме того, действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также запретительные санкции ЕС и США в отношении "Беларуськалия" и его трейдера - "Белорусской калийной компании" (БКК). До введения санкций через Клайпеду экспортировалось 10-11 млн тонн хлоркалия ежегодно.

Белоруссия Минтранс Алексей Ляхнович Литва Латвия Клайпеда БКК Беларуськалий
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