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Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Казахстанская кондитерская фабрика "ЛОТТЕ Рахат", актив южнокорейской Lotte Group, полностью остановила работу своей фабрики в Чимкенте и производство некоторых изделий из-за дефицита сахара в стране.

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"На данный момент мы не производим "барбариски" (конфеты "Барбарис" - ИФ). Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Еще мы приостановили производство ирисок, - сообщил на пресс-конференции предправления компании Константин Федорец. - Вы все знаете, что происходит с сахаром, поэтому от "барбарисок" мы сейчас отказались. Мы сейчас отказались от всех продуктов с высоким сахаросодержанием, на которые уходит много сахара, потому что его просто нет".

"Сейчас у нас стоит Чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара, она будет стоять две недели, мы в это время производим плановый ремонт. С середины июня у нас есть поставка сахара - и мы продолжаем работать", - продолжил он.

По его словам, дефицит сахара возник из-за приостановки его импорта из России. "Импорт из других стран облагается акцизом, он становится на 35% дороже. Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре. Соответственно, нам взять сахар негде, потребность перекрывается местными производителями на 30%", - уточнил он.

АО "ЛОТТЕ Рахат" выпускает примерно 400 наименований кондитерских изделий на двух предприятиях - в Алма-Ате и Чимкенте. Основным акционером с долей 95,57% является южнокорейская LOTTE Confectionery (входит в Lotte Group, основанную в 1967 году в Сеуле).

Чимкент Лотте Рахат Казахстан Чимкент Южная Корея Lotte
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