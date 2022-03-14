Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня и экспорта сахара за пределы ЕАЭС до 31 августа, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару - до 31 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

"Решение принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений", - отмечается в релизе.

В правительстве отмечают, что для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений.

"Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок", - говорится в документе.

В релизе правительства не уточняется, с какой даты начинает действовать запрет. Ранее в Минсельхозе сообщали "Интерфаксу", что запрет может быть введен с 15 марта.

Как пояснила в понедельник вице-премьер Виктория Абрамченко, вывоз зерна в пределах экспортной квоты по отдельным лицензиям будет разрешен. Согласно пояснительной записке к проекту постановления, с которой ознакомился "Интерфакс", в документе определены случаи, на которые не распространяется временный запрет. "В частности, временный запрет не распространяется на зерновые культуры, вывозимые с территории Российской Федерации на основании разовых лицензий на экспорт", - говорится в документе.

Абрамченко также отмечала, что экспорт сахара в страны ЕАЭС будет возможен по отдельным решениям Минсельхоза.