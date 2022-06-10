Рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Доллар немного повышается, евро, напротив, слегка снижается на Московской бирже в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании решения Банка России по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 59,27-59,56 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 59,5225 руб. (+17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 63,19 руб. (-11 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,54 коп. к уровню закрытия 9 июня, до 61,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,13 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке. Время публикации пресс-релиза - 13:30. По итогам в 15:00 пройдет пресс-конференция с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампредседателя Банка России Алексея Заботкина.

Подавляющее большинство аналитиков ждет снижения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), до 10% годовых. При этом некоторые эксперты не исключают и большего снижения - на 150-200 б.п., до 9-9,5%. Часть экономистов пересмотрела свои прогнозы в пользу большего снижения после публикации данных по инфляции.

Годовая инфляция в РФ, согласно данным Росстата, в мае снизилась до 17,1% с 17,8% в апреле (это был максимум с января 2002 года). На 3 июня инфляция в годовом выражении еще немного опустилась и составила 17%.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 26 мая принял решение снизить ключевую ставку в третий раз на 300 б.п., до 11% годовых. До этого, 29 апреля, ЦБ снизил ставку так же на 300 б.п., до 14%, 8 апреля - тоже на 300 б.п., до 17%. Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке запланировано на 22 июля. Оно будет опорным, то есть ЦБ помимо пресс-релиза с решением по ключевой ставке также опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз и проведет пресс-конференцию председателя. Доклад о ДКП будет опубликован 1 августа.

Нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, завершив предыдущую сессию в небольшом минусе из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в пятницу составляет $122,45 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,93 за баррель, что на 0,48% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

Тем временем ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,02 млн баррелей, при этом товарные резервы бензина снизились на 812 тыс. баррелей.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн сказал сенаторам, что он призвал Индию не увеличивать покупки российской нефти, резко подешевевшей из-за западных санкций.

По данным консалтинговой компании Kpler, в июне индийский импорт российской нефти марки Urals может достичь 1 млн баррелей в сутки, тогда как до начала военной спецоперации на Украине страна вообще не закупала этот сорт нефти. Китайский импорт вырастет значительно более скромными темпами из-за локдаунов, ограничивших спрос на топливо в Китае.

Российская нефть марки Urals в последние недели стоит почти на $30 за баррель меньше, чем североморская Brent, отмечает FT. Однако объем российского экспорта практически не меняется, несмотря на вводимые санкции, тогда как цена Brent с начала года взлетела почти на 60%.