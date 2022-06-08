Инфляция в РФ в мае замедлилась до рекордного минимума

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в мае 2022 года замедлилась до рекордных 0,12% с 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май цены в РФ выросли на 11,80%.

Инфляция в мае оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%.

Инфляция в мае оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года (предыдущий минимум для мая по росту цен был зафиксирован в 2020 году - 0,27%).

Правда, этот майский минимум был зафиксирован после рекордного с 1999 года месячного роста цен в марте 2022 года (на 7,61%) и во многом объясняется последовавшим снижением цен на непродовольственные товары на фоне укрепления рубля, а также снижением цен на ряд позиций плодоовощной продукции.

Тем не менее, в мае 2021 году инфляция была значительно выше (0,74%), и в годовом выражении инфляция в мае 2022 года, по данным Росстата, замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года)

По данным Росстата, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2022 года составил 100,40% против 100,82% в мае 2021 года. В годовом выражении базовый индекс цен в мае снизился до 119,87% со 120,37% в апреле 2022 года.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,60% (в годовом сравнении - на 20,05%). В том числе плодоовощная продукция подешевела в мае на 2,21% (в годовом выражении выросла в цене на 26,35%).

Непродовольственные товары в мае подешевели на 0,09% (в годовом сравнении подорожали на 19,20%).

Услуги в мае стали дешевле на 0,32% (в годовом выражении выросли в цене на 10,03%) за счет падения цен на зарубежный туризм (на 6,41%).

Данные по недельной динамике цен

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен.

После недельной паузы была опять зафиксирована символическая дефляция на 0,01% с 28 мая по 3 июня после нулевой инфляции с 21 по 27 мая и дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая.

С начала июня к 3 июня инфляция составила 0,00%, с начала года цены выросли на 11,80%.

Среднесуточный рост цен за 3 дня июня 2022 года, по данным Росстата, составил 0,000% (против среднесуточных 0,023% за период с 1 по 7 июня 2021 года).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 3 июня продолжила замедляться и снизилась примерно до 17,0% с 17,1% на конец мая.

Цены на продукты

За период с 28 мая по 3 июня уменьшились цены: на куриные яйца - на 1,9%, на сахар - на 1,0%, на мясо кур - на 0,6%, свинину - на 0,4%, молоко стерилизованное и крупу гречневую - на 0,3%.

В то же время за неделю выросли цены: на маргарин - на 1,2%, на рис - на 0,8%, смеси сухие молочные и консервы мясные для детского питания - на 0,6%, конфеты шоколадные - на 0,5%.

Плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,0%, в том числе огурцы - на 12,9%, помидоры - на 10,3%, морковь - на 4,3%, капуста - на 3,2%, свекла - на 2,8%, лук репчатый - на 0,4%, бананы - на 0,1%. В то же время цены на картофель выросли на 1,6%, яблоки - на 1,2%.

Непродовольственные товары

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: левомеколь - на 1,0%, ренгалин - на 0,9%, эргоферон - на 0,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: пасты зубные - на 1,2%, спички - на 1,1%, щетки зубные - на 0,8%, мыло туалетное - на 0,7%.

Одновременно цены на плиты ДСП снизились на 2,3%, телевизоры - на 1,2%, электропылесосы - на 0,9%, смартфоны - на 0,8%.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России выросла за неделю на 7,7% (неделей ранее - повысилась на 3,4%).

Как сообщалось, ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 26 мая в третий раз за менее чем два месяца понизил ставку на 3 процентных пункта (в этот раз с 14% до 11%) и заявил, что может продолжить смягчение политики, а также снизить совсем свежий, апрельский, прогноз по инфляции, отметив, что замедление годовой инфляции в РФ идет быстрее апрельских ожиданий ЦБ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.

Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", ждет снижение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 10 июня, на 100 базисных пунктов (п.п.) - до 10% годовых.

Прогнозы по инфляции

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Минэкономразвития в середине мая озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

Помощник президента РФ Максим Орешкин во второй половине мая заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может не превысить 15%.

"В целом по инфляции было очень много негативных прогнозов - 20%, 25%. Сейчас можно уже уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", - сказал он, выступая 19 мая на форуме "Новые горизонты". "Мы видим, как сейчас у нас недельная инфляция замедляется, в ближайшие недели мы уже выйдем на довольно устойчивый дефляционный тренд", - заверил Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после этого подтвердил эти ожидания. "По итогам 2022 года, во всяком случае мы исходим из этого, (инфляция) не превысит 15%", - сказал Путин 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня по инфляции в 2022 году, равняется 16,7% (снизился с 19,3% по опросу в начале мая), в 2023 году - 7,1%.