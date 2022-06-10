Список подпадающих под НДД участков расширен за счет "Роснефти", "Сургутнефтегаза" и других

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило список участков, которые планируется разрабатывать по системе НДД (налог на добавленный доход).

В настоящее время законопроект об увеличении перечня участков готовится ко второму чтению в Госдуме. В ходе первого чтения предполагалось, что в рамках третьей группы применение НДД с 1 января 2023 г. расширяется с 39 до 43 участков, в рамках четвертой группы НДД предлагается расширить уже с 1 января 2022 г. с 32 до 55 участков. После ряда совещаний в перечень третьей группы добавляется еще 26 участков.

В самом законопроекте названия месторождений не прописываются, даются только координаты.

Между тем, согласно данным реестра Росгеолфонда, в третью группу НДД ко второму чтению законопроекта добавлены еще шесть участков "Роснефти" (Угутский, Кальчинский, Солкинский (юг), Северо-Тарасовский, Майский, Люкпайский), один участок "ЛУКОЙЛа" (Ватьеганский (Юго-Восточная часть)), четыре участка "Сургутнефтегаза" (Тянский, Жумажановский, Аригольский, Западно-Аригольский), четыре участка "Газпром нефти" (Крапивинский, Вынгапуровский, Северо-Янгтинский, Умсейский), пять участков ННК (Северо-Варьеганский, Средненюрольский, Пермяковский, Ай-Еганский, Хвойный) и шесть участков "Печоранефтегаза" (Южно-Тэбукский, Сотчемьюское, Сосновское, Северо-Ираельская площадь, Сороминский, Туль-Еганский).

В итоге в третью группу НДД, согласно тексту законопроекта, войдет 69 участков.

Также планируется расширить количество участков по четвертой группе НДД - на 33 участка.

Согласно данным реестра Росгеолфонда речь идет о 21 участке "Роснефти" (Юганский 11-13 и 20, Салымский 7, Сургутский 5, Восточно-Унлорский, Ледяной, Северо-Итьяхский 3, Западно-Герасимовский, Северо-Пудинский, Ай-Яунский, Мытаяхинский, Южно-Таркосалинский, Западно-Харампурский, Южно-Эргинский, Западно-Эргинский, Полуньяхский, Новоендырский, Тортасинский, Герасимовский).

"Сургутнефтегаз" сможет перевести на четвертую группу НДД еще восемь участков (Северо-Туканский, Восточно-Сергинский, Восточно-Сыньеганский, Емангальский, Западнонялинский, Новонялинский, Восточно-Ляминский, Западно-Туманный), "Газпром нефть" - три участка (Полевой, Новый, Пякутинский) и "ННК" - один участок (Вонтерский).

В результате, согласно тексту законопроекта, в четвертую группу войдет 88 участков.

Система НДД применяется с 1 января 2019 года к пяти группам месторождений.

К третьей группе (brownfields) относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, республики Коми (всего - 39 ЛУ) со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области.

В четвертую группу НДД входят 32 участка: в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми со степенью выработанности запасов нефти не более 5% на начало 2017 года, с начальными извлекаемыми запасами нефти менее 30 млн тонн, а также в Оренбургской и Самарской областях. Величина начальных извлекаемых запасов теперь не должна превышать 45 млн тонн по данным на начало 2017 года.