Госдума приняла закон о включении новых участков в периметр НДД

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении и в целом закон о расширении применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) на ряде месторождений в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми, Томской и Омской области, которые нерентабельны в действующей системе налогообложения.

Документ (№68537-8) был внесен в парламент группой депутатов в феврале.

Сейчас в рамках третьей группы месторождений (brownfields) на систему НДД могут перейти 39 участков. Принятый закон с 1 января 2023 г. расширяет этот перечень до 69 участков и добавляет Томскую и Омскую область в периметр действия НДД. При этом участок №10 из обновленного перечня третьей группы может перейти на НДД с налогового периода 2019 года. Согласно данным реестра Росгеолфонда речь может идти об участке Крайний ("Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз").

В 3-ю группу НДД добавлены еще 6 участков "Роснефти" (Угутский, Кальчинский, Солкинский (юг), Северо-Тарасовский, Майский, Люкпайский), один участок "ЛУКОЙЛа" (Ватьеганский (Юго-Восточная часть)), 4 участка "Сургутнефтегаза" (Тянский, Жумажановский, Аригольский, Западно-Аригольский), 4 участка "Газпром нефти" (Крапивинский, Вынгапуровский, Северо-Янгтинский, Умсейский), 5 участков ННК (Северо-Варьеганский, Средненюрольский, Пермяковский, Ай-Еганский, Хвойный) и 6 участков "Печоранефтегаза" (Южно-Тэбукский, Сотчемьюское, Сосновское, Северо-Ираельская площадь, Сороминский, Туль-Еганский).

Согласно протоколу совещания у вице-спикера Александра Новака, которое прошло в конце мая, при подготовке к рассмотрению законопроекта при отборе участков недр компаний было предложено исходить из следующего: максимально заполнить предложенный Минфином суммарный объем добычи нефти на участках недр (квота) в размере до 15 млн тонн для 3-й группы НДД с возможностью перераспределения долей заинтересованных нефтяных компаний внутри указанной квоты.

Также принятый закон расширяет с 1 января 2022 г количество участков по 4-й группе НДД с 32 до 88 и добавляет в периметр разработки Томскую область. "Здесь не надо бояться большой цифры, потому что здесь присутствуют целых две группы месторождений, они очень маленькие, но поскольку они находятся в группе, к ним нужно протягивать инфраструктуру", - поясняла ранее зампред комитета Госдумы Ольга Ануфриева.

Согласно данным реестра Росгеолфонда, речь идет о 21 участке "Роснефти" (Юганский 11-13 и 20, Салымский 7, Сургутский 5, Восточно-Унлорский, Ледяной, Северо-Итьяхский 3, Западно-Герасимовский, Северо-Пудинский, Ай-Яунский, Мытаяхинский, Южно-Таркосалинский, Западно-Харампурский, Южно-Эргинский, Западно-Эргинский, Полуньяхский, Новоендырский, Тортасинский, Герасимовский).

"Сургутнефтегаз" сможет перевести на 4-ю группу НДД еще 8 участков (Северо-Туканский, Восточно-Сергинский, Восточно-Сыньеганский, Емангальский, Западнонялинский, Новонялинский, Восточно-Ляминский, Западно-Туманный), "Газпром нефть" - 3 участка (Полевой, Новый, Пякутинский) и "ННК" - 1 участок (Вонтерский).

Уточняется, что участок №3 из обновленного перечня 4-й группы также может перейти на НДД с налогового периода 2019 г. Речь может идти о месторождении Западно-Зимний ("Газпромнефть-Хантос").

Система НДД применяется с 1 января 2019 года к пяти группам месторождений.

К 3-й группе (brownfields) относятся участки Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Республики Коми со степенью выработанности запасов нефти от 20% до 80% по состоянию на 1 января 2017 года или от 10% до 80% на 1 января 2017 года, если участок недр находился в разработке более шести лет, участки в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области.

В 4-ю группу НДД входят участки в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Коми, Оренбургской и Самарской областях со степенью выработанности запасов нефти не более 5% на начало 2017 года с начальными извлекаемыми запасами нефти менее 45 млн тонн.