Банк России понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Банк России по итогам заседания совета директоров по ставке, хотя оно и не было опорным, представил новые прогнозы по некоторым макроэкономическим показателям: инфляции и средней траектории ключевой ставки.

ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ на 2022 год с 18-23% до 14-17%, сохранил на 2023 год на уровне 5-7%, следует из сообщения регулятора. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2024 году.

"Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - отмечает ЦБ.

Инфляция складывается значительно ниже апрельского прогноза Банка России, отмечает регулятор. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, снизилась до 17% после 17,8% в апреле.

Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте, подчеркивает ЦБ. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

"В то же время текущие темпы прироста цен в большей части потребительской корзины, хотя и снизились, остаются значимо выше 4% в аннуализированном (т.е. приведенном к годовым темпам - ИФ) выражении", - отмечает Банк России.