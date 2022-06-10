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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Банк России не закладывает в свой базовый прогноз риск возникновения стагфляции в стране (длительный спад в экономике на фоне высоких цен - ИФ), политика регулятора как раз направлена на то, чтобы этот риск не реализовался, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается рисков стагфляции - мы их не закладываем в базовый прогноз, - ответила она на соответствующий вопрос. - Наша политика направлена то, чтобы такой риск не реализовался, и мы из этого исходим".

"Нам необходимо настроить политику следующим образом: с одной стороны - не препятствовать структурной перестройке экономики, с другой - избежать рисков стагфляции. В первом случае проблема возможна, если уровень ставки будет слишком высоким при более сильном сжатии спроса по сравнению со снижением предложения. Во втором, если уровень ставки будет слишком низким при отсутствии у компаний объективных возможностей по наращиванию предложения или если ставка будет снижаться слишком быстро, избыточно реагируя на наблюдаемую сегодня динамику цен", - сказала Набиуллина.

"Если ситуация будет развиваться по базовой траектории, по мере снижения устойчивой инфляции будет происходить дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки, и на ближайших заседаниях мы будем оценивать его целесообразность", - отметила глава ЦБ.

Банк России Эльвира Набиуллина
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