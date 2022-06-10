Правительство предложило разрешить выпуск "замещающих" облигаций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать "замещающие" локальные бонды в упрощенном порядке. Также законопроектом предусмотрена возможность ограничения объявления кросс-дефолтов по облигациям до конца 2022 года.

Документ (№140807-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно проекту, до 31 декабря 2022 года российские юридические лица смогут размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации, без регистрации проспекта. Оплата "замещающих" облигаций будет осуществляться евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должна соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Кроме того, до конца 2022 года предлагается ограничить объявление кросс-дефолтов по долговым бумагам. Право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства по облигациям не будет считаться возникшим, если заемщик расплатился по еврооблигациям в соответствии с временным порядком осуществления выплат или если не смог расплатиться по ним (или расплатился ненадлежащим образом) из-за "обстоятельств нефинансового характера", которые не могли быть предотвращены должником.

Российские компании на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ столкнулись с массой проблем при исполнении обязательств по еврооблигациям.

Иностранные банки-корреспонденты и банки-агенты замораживают платежи компаний, которые оказались в санкционных списках сами или в них фигурируют их владельцы. В результате заемщики, готовые платить по евробондам, не имеют технической возможности это делать.

Ряд российских заемщиков, среди которых подпавшие под блокирующие санкции Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Совкомбанк и Альфа-банк, начали осуществлять выплаты по валютным еврооблигациям в рублях.