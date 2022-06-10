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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Цена нефти Brent приблизилась к $124 за баррель

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали расти в ходе торгов в пятницу на оптимизме инвесторов по поводу спроса на топливо в США, при этом опасения по поводу введения новых локдаунов в Китае ограничивают подъем котировок.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подорожали на $0,86 (0,7%) - до $123,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,71 (0,58%) - до $122,22 за баррель.

Цены на нефть поддерживает набирающий силу летний автомобильный сезон в США. Как ранее сообщило Минэнерго США, запасы бензина в стране на прошлой неделе сократились на 812 тыс. баррелей.

Между тем власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

"Цены на нефть завершают ростом очередную неделю благодаря подъему в начале недели", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Нефть марки Brent может закончить в плюсе четвертую неделю подряд, тогда как рост цены WTI продолжается уже семь недель кряду.

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