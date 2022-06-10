Brent подешевела до $120 за баррель на данных об инфляции в США

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в вечеру пятницы, торги отметила волатильность. Котировки, начавшие день умеренным снижением, переходили к росту днем, но снова пошли вниз после публикации данных об обновившей 40-летний максимум инфляции в США.

Потребительские цены в Штатах в мае выросли на 8,6% в годовом выражении - максимум с декабря 1981 года. Инфляция в мае ускорилась по сравнению с 8,3% в апреле. Инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система США займет более агрессивную позицию в борьбе с повышением цен, что также может спровоцировать экономическую рецессию.

"Чем дольше инфляция остается высокой, тем быстрее ФРС будет поднимать ставку и больше будут становиться препятствия для дальнейшего экономического роста", - считает эксперт Comerica Bank Билл Адамс.

Кроме того, негативным фактором для нефтяного рынка выступают сообщения о намерении китайских властей закрыть семь районов Шанхая в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.

К 18:05 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,43 (1,97%) - до $120,64 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,41 (1,98%) - до $119,1 за баррель.

При таком темпе снижения котировок нефть может завершить неделю снижением, прервав продолжительный период подъема. Brent росла три недели подряд, WTI - шесть.