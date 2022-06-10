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"Яндекс" предварительно договорился о ключевых условиях выкупа облигаций

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" предварительно договорился со спецкомитетом держателей облигаций о ключевых условиях выкупа бондов.

Компания готова выплатить держателям облигаций $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций, говорится в сообщении компании.

"В случае достижения финальных договоренностей об условиях сделки, "Яндекс" планирует подписать соглашение о выкупе с держателями конвертируемых облигаций. После завершения процедуры выкупа "Яндекс" намерен погасить выкупленные облигации в соответствии с условиями облигационного займа", - отмечает компания.

Если "Яндекс" выкупит облигации у не менее 75% держателей до 30 июня, компания получит право выкупить все остальные конвертируемые облигации на аналогичных условиях до 29 июля.

Финансировать сделку компания планирует за счет привлечения кредита.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений относительно вариантов реструктуризации.

Изначально предполагалось, что бондхолдеры смогут предъявить право на погашение до 3 мая 2022 года, но позже компания договорилась о продлении срока до 6 июля.

Яндекс
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