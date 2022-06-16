"Яндекс" договорился о выкупе 84,9% конвертируемых облигаций

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" финально договорился с держателями 84,9% конвертируемых облигаций на $1,25 млрд об их выкупе.

Как говорится в сообщении компании, бондхолдеры получат $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V. за каждые $200 тыс. номинальной стоимости облигаций.

На прошлой неделе "Яндекс" сообщал о наличии предварительных договоренностей со спецкомитетом держателей облигаций.

Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года.

Для совершения сделки "Яндексу" потребуется пройти ряд регуляторных процедур, после получения необходимых одобрений сделку планируется закрыть через два рабочих дня, но не позднее 24 июня.

Если сделка будет закрыта не позднее 24 июня, компания получит право выкупить или погасить все остальные конвертируемые облигации до 12 сентября.

"Яндекс" намерен профинансировать сделку за счет привлечения кредита. Детали финансирования в компании не раскрывают.

В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений относительно вариантов реструктуризации.

Изначально предполагалось, что бондхолдеры смогут предъявить право на погашение до 3 мая 2022 года, но позже компания договорилась о продлении срока до 6 июля.