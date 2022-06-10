ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 2 млн т

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил базовый прогноз сбор пшеницы в РФ в этом году на 2 млн тонн, до 87 млн тонн.

"У нас широкая развилка в оценках – от 84 млн до 90 млн тонн. Но базовый прогноз теперь 87 млн тонн против прежнего в 85 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

По его словам, повышение связано с тем, что посевные площади под яровой пшеницей будут больше, чем предполагалось. "Кроме того, стабилизировалась погода на Урале и в Сибири. Там была угроза, но на ближайшие недели она миновала, - сказал Рылько. - И складываются благоприятные погодные условия для центра и Поволжья. Все это довольно серьезно прибавило оценку урожая и нивелирует сокращение урожая на юге".

Как пояснил Рылько, ИКАР снизил оценку сбора пшеницы в двух южных федеральных округах в основном из-за того, что там уже две недели дуют суховеи. "И, судя по прогнозам, будут дуть еще несколько дней. Это очень нехорошо для посевов", - пояснил он.

Прогноз сбора зерна в целом по РФ вырос на 2 млн тонн, до 133,5 млн тонн.

Рылько также сообщил, что оценка экспортного потенциала РФ по пшенице на новый сельхозгод (июль 2022-июнь 2023 гг.) повышена до 41 млн тонн против прежних 39 млн тонн. Экспортный потенциал по зерну в целом прогнозируется на уровне 52 млн тонн.