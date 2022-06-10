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Hyundai заморозил проект реконструкции бывшего завода GM в Петербурге

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Автоконцерн Hyundai поставил на паузу проект реконструкции бывшего завода General Motors в Петербурге. Об этом пишет газета "Деловой Петербург" со ссылкой на источники.

По данным газеты, в рамках реконструкции весной этого года предполагался старт работ в существующих цехах завода, а также строительство новых корпусов. Причины приостановки не уточняются.

В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, а также в пресс-службе ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (подразделение Hyundai в РФ) ситуацию не комментируют.

Сделка по покупке российским представительством южнокорейской Hyundai бывшего завода GM в Петербурге была закрыта в начале ноября 2020 года, тогда производственные планы по площадке не раскрывались. В ноябре 2021 года директор по внешним связям "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Виктор Васильев сообщил, что выпуск автомобилей на обновленном заводе начнется в 2023 году. В рамках проекта планировалось создание около 1 тыс. рабочих мест.

Конвейер завода Hyundai в Петербурге c 1 марта приостановил работу в связи с логистическими перебоями в поставках автокомпонентов. Завод открыт в сентябре 2010 года. Предприятие может выпускать модели Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X-Line. Мощность завода – более 200 тыс. автомобилей в год.

Концерн General Motors свернул производство на своем заводе в Петербурге в 2015 году. GM продолжает продажу люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российском рынке, оказывает поддержку своим клиентам.

Hyundai Петербург
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