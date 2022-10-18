Hyundai рассматривает сценарий продажи своего завода в России

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автоконцерн Hyundai рассматривает вариант продажи своего завода в России, пишет южнокорейская газета "Тона ильбо" со ссылкой на источники.

По данным издания, руководству компании был представлен отчет с прогнозами по развитию бизнеса Hyundai в РФ, в том числе анализ сценария и последствий продажи завода в Петербурге (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР).

Отмечается, что план продажи завода возник из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. В частности, в настоящее время ограничена возможность перевода денег между центральным офисом компании и российским филиалом.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта текущего года из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка автомобилей Hyundai продолжилась на заводе "Автотор" в Калининграде, однако недавно прекратилась, сообщает издание. При этом Hyundai продолжает платить зарплату сотрудникам, а также за содержание завода - налоги, счета за воду и электроэнергию.

В то же время автоконцерну может быть сложно покинуть российский рынок из-за вложенных в развитие средств. Так, Hyundai в начале ноября 2020 года закрыл сделку по покупке бывшего завода General Motors в Петербурге. В июне этого года газета "Деловой Петербург" со ссылкой на источник сообщала, что южнокорейский автоконцерн заморозил проект реконструкции завода. Причины приостановки не уточнялись.

Также в сентябре 2021 года введен в эксплуатацию завод по производству двигателей ООО "Хендэ Виа Рус" (подразделение южнокорейского концерна Hyundai) в Петербурге. Объем инвестиций в проект оценивается в 15,8 млрд рублей.

ХММР в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Завод выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность - более 200 тыс. автомобилей в год.