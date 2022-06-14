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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая

Евро упал ниже 59 руб. впервые с 25 мая
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Евро активно дешевеет, доллар стабилен на Московской бирже во вторник днем, курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая.

В 12:53 курс евро составлял 58,93 руб., что на 1,17 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 56,8 руб., не изменившись относительно прошлого закрытия. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 52,54 копейки к уровню закрытия 10 мая, до 57,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на рынке Forex. Участники торгов демонстрируют снижение интереса к риску в связи с пересмотром прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации данных об инфляции в США.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему ставок и соответственно повысит угрозу рецессии в экономике США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 б.п. на июньском заседании.

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