Инфляция в США в мае ускорилась до максимума с декабря 1981 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 8,6% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это максимальные темпы роста с декабря 1981 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению 8,3% в апреле.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста потребительских цен на 8,3%.

Превысившие прогнозы данные указывают на то, что Федеральной резервной системе (ФРС) США, вероятно, придется продолжать цикл агрессивного повышения ставок, чтобы взять рост цен под контроль, пишет MarketWatch.

Американский ЦБ внимательно следит за данными об инфляции, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Цены на энергоносители подскочили на 34,6%, максимально с сентября 2005 года, по сравнению с 30,3% в апреле, при этом цены на бензин взлетели вдвое (на 106,7%), что стало рекордным максимумом.

Стоимость продуктов питания выросла на 10,1%, темпы роста впервые превысили 10% с конца марта 1981 года.

Цены на новые автомобили выросли на 12,6%, на поддержанные автомобили и грузовики - на 16,1%.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем в мае составил 1% против 0,3% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение на 0,7%.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце увеличились на 6% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. В апреле повышение составило соответственно 6,2% и 0,6%.