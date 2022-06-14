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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании

Прокачка по "Северному потоку" сократится на 40% из-за задержки Siemens в обслуживании
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40% из-за несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens, сообщил "Газпром".

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - сообщает "Газпром".

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - отмечает российская компания.

Цена газа в Европе на этом сообщении выросла более чем на 10% - до $978 за тысячу кубометров (стоимость июльского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures).

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год был введен в эксплуатацию ноябре 2011 года.

Газпром Северный поток Siemens
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