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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В ФРГ заверили в обеспечении страны газом, несмотря на ситуацию с "Северным потоком"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Газоснабжение Германии обеспечено, несмотря на заявленное "Газпромом" снижение прокачки по "Северному потоку" на 40%, сообщила во вторник представитель министерства экономики ФРГ.

"Мы наблюдаем за ситуацией и проверяем состояние дел. В настоящее время безопасность снабжения обеспечена", - сказала чиновница.

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40%.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - объявил "Газпром".

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", - информировала российская компания.

Германия Северный поток Газпром
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