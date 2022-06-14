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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Дума одобрила в I чтении запрет использовать цифровые финактивы как средство платежа в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России.

Документ (N138674-8) внес в парламент в июне глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг)", - говорится в законопроекте.

Делается оговорка, что запрет может быть снят при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами.

В пояснительной записке говорится, что согласно действующему регулированию перечень сделок, предметом которых являются цифровые активы, является открытым, при этом прямой запрет на использование ЦФА и УЦП в качестве средства платежа не предусмотрен. "На оператора обмена ЦФА возлагается обязанность отказать в обеспечении заключения сделок с ЦФА и УЦП при нарушении установленных запретов", - говорится в пояснительной записке.

Принятый в первом чтении законопроект также относит операторов платформ, в которых выпускаются цифровые активы, к субъектам национальной платежной системы, вводит для них режим номинального счета, бенефициарами по которому являются пользователи электронной платформы.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, предусмотрены переходные периоды.

На данный момент в реестре операторов информационных систем по выпуску ЦФА, который ведет ЦБ, находится три компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадка Сбербанка и финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждается включение в реестр еще двух компаний.

Госдума
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