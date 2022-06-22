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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Штраф для компаний за незаконный выпуск цифровых финактивов может составить до 1 млн руб.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внес в парламент законопроект, который устанавливает административную ответственность за выпуск и обмен цифровых финансовых активов (ЦФА) компаниями, не включенными в реестр ЦБ.

Документ (N149255-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Осуществление предусмотренной законодательством о цифровых правах деятельности лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, реестр операторов инвестиционных платформ, в которых осуществляется выпуск ЦФА, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с цифровыми финансовыми активами или иными цифровыми правами влечет аналогичный штраф для граждан и должностных лиц, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Сейчас ЦФА и утилитарные цифровые права (УЦП) можно выпускать в рамках законов "О цифровых финансовых активах", "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ" и в рамках "регуляторных песочниц", то есть закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

Согласно законопроекту, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения требований законодательства о цифровых правах составляет один год с даты совершения правонарушения.

Законопроект внесен вместе с положительным отзывом правительства РФ. При этом в кабинете министров отмечают, что устанавливается ответственность за несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с ЦФА, но из предложенной формулировки неясно, о каких именно действиях речь.

"Указанное положение не отвечает требованиям формальной определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, что может привести к возникновению противоречивой судебной практики и создать возможности его неоднозначного истолкования и произвольного применения", - говорится в отзыве. Правительство также напоминает, что выпуском ЦФА могут заниматься только юридические лица, включение в санкцию граждан представляется излишним.

Госдума Анатолий Аксаков
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