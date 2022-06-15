Костин заявил, что оценка "Открытия" перед консолидацией с ВТБ займет 2-3 месяца

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Оценка банка "Открытие" перед потенциальным присоединением к ВТБ займет от двух до трех месяцев, раньше осени сделка не будет закрыта, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма РНКБ.

"Идея присоединения поддержана ЦБ, правительством, президент дал соответствующее поручение. Но надо иметь в виду, что это достаточно трудоемкий процесс. Предстоит согласовать многие технические моменты. Например, сейчас ЦБ согласовывает оценщика. Сама оценка, по нашим прикидкам, займет от двух до трех месяцев. Думаю, раньше осени сделка не будет закрыта", - сказал Костин в интервью газете "Коммерсантъ".

"Man proposes, God disposes. Вы сами видите, что происходит. Западные инвесторы уходят, продают банки, российские инвесторы опасаются высоких рисков, да и не всегда имеют для этого достаточно средств. Инвестировать сегодня, мягко говоря, сложно. Объединение подсанкционных государственных банковских активов – логичный выход. Мы с "Открытием" - банки схожего профиля, только мы в шесть раз больше. Почти 100% крупных клиентов "Открытия" – наши клиенты тоже, по среднему бизнесу пересечение примерно наполовину. Экономия при консолидации только сети превысит 30% за счет снижения издержек", - указал Костин, объясняя причины консолидации.

Он рассказал, что рассматривается также вариант разделения "Открытия" на "хороший" и "плохой" банки, как это было в случае с БМ банком (бывший Банк Москвы).

"Такой вариант тоже рассматривается. Я сегодня не знаю все проблемы "Открытия", в целом до 24 февраля ЦБ там хорошо все почистил, но, безусловно, банк понес потери за последние три месяца, как и весь сектор", - заявил Костин, добавив, что банк непрофильных активов "Траст" в периметр сделки не войдет.

В мае глава "Открытия" Михаил Задорнов направил в Минфин письмо, где указал, что сделка с ВТБ не позволит достичь целей по повышению капитальной устойчивости и эффективности банковского сектора, а также имеет "ряд существенных минусов". По мнению Задорнова, "Открытие" все еще можно продать инвесторам, писал РБК.

"Его позиция вызывает у меня понимание, но лучше как-то разговаривать, обсуждать не только через СМИ. Люди, которые работают сегодня в руководстве "Открытия", – по большей части наши бывшие сотрудники. Мы их знаем, ценим. Будем с каждым отдельно говорить, обсуждать. Там сильная команда в целом, мы хотели бы, чтобы они продолжили работу в группе", - заявил Костин.

"Я всегда с Михаилом Михайловичем готов работать, если он захочет. Мы работали вместе много лет, я когда-то принимал его на работу в ВТБ 24. Тогда были серьезные возражения против его кандидатуры, но я отстоял и считаю, проект ВТБ 24 был в целом успешным. У нас же до ВТБ 24 вообще не было розничного бизнеса. Правда должен отметить, что в последние годы перед присоединением к большому ВТБ банк ВТБ 24 стал отставать от своих главных конкурентов – Сбербанка и Тинькова – и по технологиям, и по приросту клиентской базы, и это была одна из главных причин решения о присоединении его к материнской компании", - сказал глава ВТБ.

Он также объяснил причины вхождения в периметр группы РНКБ. "РНКБ когда-то был создан на базе нашего дочернего банка. Мы передали ему крымскую сеть и персонал ВТБ и подарили его акции правительству. А сегодня таким образом просто возвращаемся в Крым. Но вместо того, чтобы создавать всё заново, логично вернуть банк, который когда-то был нашим", - рассказал Костин.

Сам ВТБ в Крым заходить не собирается. "Зачем снова искать помещения, людей, когда можем развиваться на базе существующего банка, обслуживающего чуть ли не более 70% местных клиентов? Тем более, что в Крыму и без ВТБ усиливается конкуренция. Там есть банк "Россия", а сейчас заходит ПСБ", - указал Костин.

Комментируя планы по выходу на банковский рынок ЛНР и ДНР, он заявил, что целесообразно дождаться окончательного определения статуса этих регионов.

Костин также заявил, что ВТБ не рассматривает покупку активов банков с иностранными акционерами, которые сейчас пытаются уйти из РФ.

"Это не к нам. Даже если бы хотели, мы же подсанкционный банк. Знаете, когда 24 февраля мы первыми попали под жесткие санкции, я выдохнул: "слава Богу, Сбер пострадал меньше". К сожалению, спустя некоторое время это случилось и с ним. А многие сейчас считают, что в ближайшие годы санкции распространятся чуть ли не на все российские банки. Тоже возможный вариант. Но пока хорошо, что есть банки не под санкциями: они, по крайней мере, могут иметь валютные счета, могут переводить валютные средства. Это важно сохранить, пока многие внешнеторговые расчеты продолжают еще осуществляться в долларах и евро. Поэтому нам просто неправильно было бы претендовать на банки, которые в состоянии еще быть не под санкциями", - заявил Костин.