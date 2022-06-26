ЦБ РФ сможет продать "Открытие" банку ВТБ без торгов и предварительного согласия ФАС

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сделка по покупке "Открытия" банком ВТБ не потребует предварительного согласия ЦБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пройдет без объявления торгов, следует из поправок, внесенных Госдуму.

Поправки были внесены группой депутатов в правительственный законопроект (N131315-8), регулирующий выпуск разных типов акций международными компаниями.

Документ одобрен комитетом Госдумы по собственности, его планируется рассмотреть во втором чтении 28 июня.

Согласно поправкам, совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации акций "Открытия", приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства, банку ВТБ по рыночной стоимости, которая будет определена в установленном законодательством РФ порядке об оценочной деятельности.

На решение совета директоров ЦБ не будет распространяться порядок продажи акций, приобретенных в ходе предупреждения банкротства банков, и положения законов, требующие получения предварительного или последующего согласия ЦБ, а также согласия ФАС.

Сейчас порядок выхода ЦБ из капитала санируемых банков предполагает, что базово регулятор должен продавать акции на торгах (так было в случае с реализацией Азиатско-Тихоокеанского банка, остальные санируемые с участием ЦБ кредитные организации вышли из процедуры финансового оздоровления нерыночным путём). В случае если заявляется один участник или же один участник остается по итогам торгов, то ЦБ может реализовывать акции в рамках внеконкурсных процедур. В прошлом году этот порядок дополнила новая статья, которая разрешила ЦБ продавать банки через механизм слияния и присоединения.

ЦБ стал собственником банка "ФК Открытие" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок и судебной работы.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма РНКБ. ЦБ намерен продать "Открытие" по рыночной оценке, сейчас идет обсуждение варианта продажи, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ-2022.

"Сделка может включать в себя ценные бумаги, но не обязательно с баланса БМ-банка (бывший Банк Москвы - ИФ). У нас портфель ОФЗ на 750 млрд, и еще 100 млрд рублей на балансе БМ-банка. Какие из них могут участвовать в сделке - это, в общем, безразлично, они не "окрашены" особо. Поэтому они могут включать эти активы, это допускалось. Но мы начинаем с оценки сейчас, оценка пройдет, будет понятная сумма", - говорил "Интерфаксу" глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ-2022.

По словам Костина, оценка "Открытия" перед присоединением к ВТБ займет от двух до трех месяцев, раньше осени сделка не будет закрыта.