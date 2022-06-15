"Вымпелком" создал "дочку" для вложений в стартапы и поддержки предпринимательства

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" учредило компанию ООО "Хайв" для инвестирования в стартапы и поддержки предпринимательства в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано 10 июня с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В числе видов деятельности, помимо прочего, указаны "капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний".

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома", одним из направлений развития бизнеса "в новых смежных индустриях билайна является развитие предпринимательства и инвестиции в стартапы".

"Для осуществления этих инвестиций и управления портфелем активов мы учредили отдельное дочернее юридическое лицо ООО "Хайв". В будущем это также позволит нам привлекать финансовых инвесторов к портфелю активов как партнеров в ООО "Хайв", - пояснили в компании.

"Вымпелком" принадлежит телекоммуникационному холдингу VEON.