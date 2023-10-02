Гендиректор "Инарктики" учредил инвестиционную компанию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор и совладелец ПАО "Инарктика" (один из ведущих производителей рыбы в России) Илья Соснов учредил АО "ИГС Инвест" с уставным капиталом 20 тысяч рублей, сообщается в ЕГРЮЛ.

В числе видов деятельности указаны, в частности, предоставление займов, вложения в ценные бумаги, деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинговыми компаниями, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Компания зарегистрирована в Мурманской области, где расположены основные активы "Инарктики".

Соснов владеет 24,9% ПАО "Инарктика". В ПАО оперативный комментарий не представили.

"Инарктика" занимается выращиванием рыбы в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также форели в озерах Карелии. Ей принадлежат 10 ферм по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море, 3 площадки по выращиванию радужной форели на Сегозере в Карелии. Потенциал выращивания рыбы в этих водоемах оценивается в 60 тысяч тонн (в живом весе).

Выручка компании в первом полугодии этого года упала на 10%, до 12,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 24%, до 2,8 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 49% против 58% год назад. Чистая прибыль выросла на 4%, до 8,6 млрд рублей.

В 2022 году компания реализовала 25,6 тысячи тонн рыбы (24,5 тысячи тонн в Мурманской области, 1,1 тысячи тонн - в Карелии) против 27,9 тысячи тонн в 2021 году. В первом полугодии этого года реализация снизилась до 13,68 тысячи тонн с 15 745 тонн за аналогичный период 2022 года.