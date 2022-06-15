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Газпромбанк выплатил последний купон и погасил бонды на 10,4 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Газпромбанк (ГПБ) выплатил 7-й купон по облигациям серии 001Р-03Р на сумму 463,1 млн рублей и погасил выпуск объемом 10,377 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

ГПБ в декабре 2018 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей. Срок обращения бондов – 3,5 года. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

С декабря 2018 по июль 2019 года банк провел доразмещение пяти дополнительных выпусков облигаций. Таким образом, общий объем выпуска составил 10 млрд 377,062 млн рублей. Срок обращения бондов – 3,5 года.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций банка на 254,9 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн евро, 6 выпусков классических облигаций на 31,214 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.

Газпромбанк по итогам 2021 года занимает 3-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Газпромбанк ГПБ
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