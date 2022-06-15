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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

МЭА сохранило оценку спроса на нефть в этом году на уровне 99,4 млн б/с

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило оценку роста мирового спроса на нефть на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета агентства.

Агентство также обнародовало прогноз потребления нефти в 2023 году. Согласно отчету, МЭА ожидает, что в 2023 году рост потребления нефти ускорится до 2,2 млн б/с.

"Прогнозируется, что мировой спрос на нефть достигнет 101,6 млн б/с в 2023 году, превысив допандемийный уровень. В то время как более высокие цены и более слабые экономические перспективы сдерживают рост потребления, возрождающийся Китай будет способствовать росту в следующем году", - говорится в отчете.

Мировые коммерческие запасы нефти в апреле выросли на 77 млн баррелей – впервые после почти двухлетнего снижения. Запасы в странах ОЭСР также выросли – на 42,5 млн б/с. Агентство отмечает, что последнему факту способствовал выпуск странами МЭА стратегических запасов (SPR) в объеме почти 1 млн б/с. Предварительные данные показывают, что в мае запасы в странах ОЭСР выросли на 6 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство МЭА
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