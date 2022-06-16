Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Цены на нефть слабо растут после падения до минимума за две недели накануне

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо и неуверенно повышаются утром в четверг после обвала до минимума за две недели накануне на фоне данных о росте запасов в США и повышении ставки ФРС.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в четверг составила $118,85 за баррель, что на $0,34 (0,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду контракт подешевел на $2,66 (2,2%) - до $118,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $115,85 за баррель, что на $0,54 (0,47%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась $3,62 (3%), до $115,31 за баррель.

Участники рынка в среду вечером негативно восприняли новость о повышении ставки по федеральным фондам ФРС США, поскольку "более сильное ужесточение монетарной политики может иметь отрицательный эффект на спрос на нефть", отметил аналитик Commerzbank Карстен Фриш.

В среду американский центробанк поднял ключевую ставку сразу на 75 б.п. - впервые с 1994 года. Всего с начала года ставка была поднята на 150 б.п. и составляет на данный момент 1,5-1,75% годовых.

Официальные данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 10 июня, выросли на 2 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали повышения только на 1,1 млн баррелей.

Между тем западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден обратился к американским нефтеперерабатывающим компаниям с просьбой увеличить производство бензина и дизельного топлива. "Во время войны неприемлемо переносить высокую маржу прибыли нефтеперерабатывающих компаний напрямую на американские семьи, - написал Байден. - Компании должны принять срочные меры для увеличения поставок бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки".

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 99,4 млн б/с, следует из ежемесячного отчета МЭА. В отчете также отмечается, что в следующем году спрос превысит допандемийный уровень главным образом из-за восстановления китайской экономики.

Brent WTI США ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры

РЖД привлекут до 630 млрд руб. у ВТБ на модернизацию инфраструктуры
ПМЭФ-2022

Набиуллина заявила о необходимости перенаправить производство на внутренний рынок

ПМЭФ-2022

ПМЭФ во всей цифровой красе

ПМЭФ во всей цифровой красе

Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России

Baker Hughes прекращает обслуживание оборудования СПГ-проектов в России

Глава ФРС Пауэлл не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

Глава ФРС Пауэлл не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году

ФРС повысила ставку на 75 б.п. и планирует ее быстрый подъем в этом году

АФК "Система" заинтересовалась мебельными фабриками IKEA в России

АФК "Система" заинтересовалась мебельными фабриками IKEA в России

Инфляция в России замедлилась до уровня конца марта в 16,7%

ПМЭФ-2022

Мурашко не увидел необходимости в массовой вакцинации от оспы в России

Глава правления банка "Синара" и его зам сменили в совете директоров Пумпянских

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });