SoftBank запланировал дополнительное размещение акций Arm в Лондоне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Японская инвестиционная компания SoftBank Group планирует провести дополнительное размещение акций британского производителя процессоров Arm Ltd на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее компания рассматривала исключительно нью-йоркскую биржу Nasdaq в качестве места для листинга акций бизнеса, купленного в 2016 году за $32 млрд.

Однако правительство Великобритании хотело бы, чтобы японская компания разместила акции Arm на LSE. Премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно обращался к руководству SoftBank с целью продавить решение о листинге компании дома – в Лондоне.

При этом если SoftBank все же решит провести дополнительное размещение в Великобритании, план IPO в США останется неизменным, отметил один из источников агентства. Объем и время размещения пока не определены.

SoftBank решила провести IPO Arm после провала сделки по продаже бизнеса американской Nvidia Corp. за $40 млрд. Как сообщалось, соглашение было разорвано в марте текущего года "из-за серьезных регулятивных препятствий, не позволивших завершить сделку, несмотря на усилия обеих сторон".

SoftBank намеревалась провести листинг Arm при оценке компании в $60 млрд, сообщал ранее Bloomberg.